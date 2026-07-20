وزیر راه و شهرسازی:
لایروبی بندر بوشهر ظرفیت پذیرش شناورهای بزرگتر را فراهم میکند
وزیر راه و شهرسازی گفت: لایروبی بندر بوشهر ظرفیت پذیرش شناورهای بزرگتر را فراهم میکند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بندر بوشهر، لایروبی این بندر را یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی کشور دانست و گفت: با تکمیل این طرح، امکان پهلوگیری شناورهای با تناژ بالاتر فراهم میشود و این موضوع نقش مهمی در رونق اقتصادی و تقویت ظرفیتهای بندری خواهد داشت.
فرزانه صادق با اشاره به روند اجرای پروژههای عمرانی و بندری استان اظهار کرد: با وجود محدودیتها و خسارتهای ناشی از حملات دشمن، پروژههای ساختمانی، راهسازی و بندری با جدیت در حال اجراست.
وی، لایروبی بندر بوشهر را از مهمترین طرحهای در دست اجرا عنوان کرد و افزود: با تکمیل این پروژه، امکان تردد و پهلوگیری شناورهایی با تناژ بالاتر فراهم میشود که میتواند زمینهساز رونق بیشتر فعالیتهای اقتصادی و افزایش ظرفیت تجاری بندر باشد.
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در دوران جنگ، گفت: این سازمان با همکاری گمرک، سازمان ملی استاندارد، ناوگان حملونقل جادهای و رانندگان، نقش مؤثری در تسهیل ترخیص کالا و تأمین نیازهای کشور ایفا کرد.
صادق تصریح کرد: در برخی بنادر کشور، نهتنها کاهش تخلیه و بارگیری کالا رخ نداد، بلکه در تخلیه و توزیع کالاهای اساسی، رکوردهایی بالاتر از دوره پیش از جنگ به ثبت رسید.
وی در پایان از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، فعالان حوزه حملونقل دریایی و مردم ایران به دلیل همراهی و پشتیبانی در شرایط جنگ قدردانی کرد.