به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،طرح نشاط معنوی امسال در ۱۲ بقعه متبرکه استان با رویکردی جامع، علاوه بر برنامه‌های مذهبی و قرآنی، سرفصل‌های متنوعی در حوزه‌های مهارتی، هنری و ورزشی را برای بهره‌مندی حداکثری قشر جوان و نوجوان پیش‌بینی کرده‌است.

در بخش آموزشی و قرآنی، دوره‌های تخصصی شامل روخوانی، روان‌خوانی، تجوید، احکام و ترویج معارف دینی در دستور کار قرار دارد.

همچنین با هدف مهارت‌افزایی شرکت‌کنندگان، کارگاه‌های آموزش هوش مصنوعی، شمع‌سازی، کیک‌پزی، تولید سنگ مصنوعی، خوشنویسی و نقاشی کودک نیز با بهره‌گیری از مربیان مجرب برگزار خواهد شد.

بسته‌های ورزشی متنوعی از جمله مسابقات تیراندازی، فوتسال، تنیس و استفاده از استخر در کنار برگزاری اردو‌های یک‌روزه و چندروزه طراحی شده‌است تا ضمن بهره‌مندی شرکت‌کنندگان از فضای معنوی امامزادگان، نشاط و پویایی در محیطی سالم فراهم شود.

این طرح در بقاع متبرکه شاخصی همچون آستان مقدس علی بن جعفر (ع)، امامزادگان موسی مبرقع (ع)، شاه ابراهیم (ع)، سید معصوم (ع)، جعفر شهید (ع)، جعفر زواریون، عبدالله قلعه‌چم، شاه سید علی (ع)، بقعه ابواحمد، چهار امامزاده و همچنین مسجد جامع قم در حال اجراست.