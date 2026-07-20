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بقاع متبرکه استان قم در ایام تابستان با هدف غنی سازی اوقات فراغت میزبان دانش آموزان در طرح نشاط معنوی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،طرح نشاط معنوی امسال در ۱۲ بقعه متبرکه استان با رویکردی جامع، علاوه بر برنامههای مذهبی و قرآنی، سرفصلهای متنوعی در حوزههای مهارتی، هنری و ورزشی را برای بهرهمندی حداکثری قشر جوان و نوجوان پیشبینی کردهاست.
در بخش آموزشی و قرآنی، دورههای تخصصی شامل روخوانی، روانخوانی، تجوید، احکام و ترویج معارف دینی در دستور کار قرار دارد.
همچنین با هدف مهارتافزایی شرکتکنندگان، کارگاههای آموزش هوش مصنوعی، شمعسازی، کیکپزی، تولید سنگ مصنوعی، خوشنویسی و نقاشی کودک نیز با بهرهگیری از مربیان مجرب برگزار خواهد شد.
بستههای ورزشی متنوعی از جمله مسابقات تیراندازی، فوتسال، تنیس و استفاده از استخر در کنار برگزاری اردوهای یکروزه و چندروزه طراحی شدهاست تا ضمن بهرهمندی شرکتکنندگان از فضای معنوی امامزادگان، نشاط و پویایی در محیطی سالم فراهم شود.