در جلسه کارگروه ویژه اقتصادی آذربایجان‌غربی آخرین وضعیت بازار و روند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،در اجرای استاندار آذربایجان‌غربی، جلسه کارگروه ویژه اقتصادی استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد تا آخرین وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه وضعیت بازار، موجودی اقلام اساسی، روند قیمت‌ها و چالش‌های موجود در زنجیره توزیع به‌صورت دقیق رصد و ارزیابی شده و دستگاه‌های مسئول گزارشی از آخرین اقدامات و شرایط موجود ارائه کردند.

همچنین بر ضرورت پایش مستمر بازار، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، جلوگیری از هرگونه اخلال در شبکه توزیع و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی برای حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید شد.