خودباوری و تربیت نیروی متخصص؛ میراث فکری و علمی رهبر شهید برای دانشگاهیان بود؛ موضوعی که امروز نخبگان دانشگاه‌های ایلام به آن پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مراسمی که از سوی نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌های استان و با موضوع تأسی به راه و اندیشه امام شهید در خصوص تعالی و فتح قله‌های علم برگزار شد؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به عنوان سخنران ویژه به نقش، جایگاه و اهمیت دانشگاه‌ها در تولید علم با تکیه بر خودباوری پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار گفت: رهبر شهید با نگاه راهبردی به علم و دانشگاه؛ مسیر خودکفایی و اقتدار کشور را ترسیم کرد؛ مسیری که امروز نیز با تلاش نخبگان و دانشگاهیان ادامه دارد.