همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر، برنامه افتتاح طرح ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن در برازجان و آغاز عملیات اجرایی ۸۳۲ واحد جدید در شهر بوشهر و یک مدرسه ۶ کلاسه، وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان بوشهر، ضمن حضور در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از طرح‌های عمرانی حوزه راه و راهداری نیز بازدید کرد.

در این سفر، طرح ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن در برازجان به بهره‌برداری رسید و عملیات ساخت مدرسه ۶ کلاسه این مجموعه آغاز شد.

همچنین کلنگ احداث ۸۳۲ واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر بوشهر به زمین زده شد.

این برنامه‌ها در راستای تسریع اجرای نهضت ملی مسکن، توسعه همزمان زیرساخت‌های خدماتی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در استان بوشهر اجرا می‌شود.