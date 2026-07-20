به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، گرمای طاقت فرسای بافق سبب شده تا بافقی‌ها از نحوه قطعی برق گلایه‌مند باشند و خواستار اصلاح تعرفه برقشان با تعرفه برق مناطق گرمسیری شوند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: شهرستان بافق در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد از تعرفه برق مناطق گرمسیری ۴ بهره‌مند است و پیگیری‌ها برای اصلاح و دائمی شدن تعرفه این شهرستان ادامه دارد.

حجتی مقدم افزود: مطابق آخرین تعرفه‌های برق مناطق گرمسیری شهرستان‌های یزد، زارچ، اشکذر، میبد و اردکان در دوماه تیر و مردادو شهرستان بافق به دلیل داشتن دمای بالاتر سه ماه خرداد، تیر ومردادماه از تعرفه برق مناطق گرمسیری ۴ برخوردار هستند. حجتی مقدم افزود: تعرفه مناطق گرمسیری با بررسی شاخص‌هایی مانند متوسط دمای ماه‌های تیر و مرداد و همچنین میزان رطوبت هوا، از سوی کارگروه‌های تخصصی تعیین و ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌ها در سال‌های گذشته اظهار کرد: مسئولان استانی، نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به صورت مستمر موضوع اصلاح و تثبیت تعرفه گرمسیری شهرستان بافق را دنبال می‌کنند و امیدواریم این پیگیری‌ها به نتیجه برسد و اجرایی شود.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در پاسخ به مطالبه شهروندان درباره قطعی برق و محدودیت استفاده از وسایل سرمایشی نیز گفت: با توجه به گرمای بالای مناطق گرم استان، پیگیری‌های لازم برای کاهش مدیریت بار در این مناطق در حال انجام است.

حجتی مقدم تصریح کرد: در صورت موافقت شرکت توانیر با اصلاح تعرفه برق شهرستان بافق، محدودیت‌های مدیریت بار نیز کاهش خواهد یافت تا شهروندان در روز‌های گرم سال با مشکلات کمتری مواجه شوند.