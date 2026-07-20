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نشست رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا با زائریاران آقا در کاروان همپای قافله ۱۰ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا (س) با تأکید بر نقش اثرگذار زائریاران در خدمترسانی به زائران اربعین، بر ضرورت برنامهریزی دقیق، انسجام، هماهنگی و آمادگی همهجانبه عوامل اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این حرکت معنوی تأکید کرد.
در این نشست، حسین حدادیفام، رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا (س)، ضمن تبیین برنامهها و اهداف کاروان همپای قافله ۱۰، به تشریح مسئولیتها و هماهنگیهای اجرایی زائریاران آقا پرداخت.
رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام را افتخاری بزرگ دانست و بر نگاه معنوی به سفر اربعین، روحیه خدمتگزاری، ایثار و تحول درونی تأکید کرد.
حدادی فام با اشاره به جایگاه زائریاران در خدمترسانی به زائران، اظهار داشت: هیچ میزبانی، مهمان خود را به سختی نمیاندازد؛ میزبان این سفر، حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام است و لطف و کرامت ایشان همواره شامل حال زائران خواهد بود.
وی با بیان اینکه توفیق حضور در مسیر اربعین، دعوتی الهی و عنایتی ویژه است، افزود: اگر در این مسیر با دشواری یا آزمونی روبهرو میشویم، باید آن را از منظر تربیت الهی و رشد معنوی ببینیم؛ چراکه خداوند با لطف خود، زمینه درمان کاستیها و ضعفهای اخلاقی انسان را فراهم میکند.
رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا با تأکید بر اینکه بیماریهای نفسانی و رذایل اخلاقی، غبار بر دل انسان مینشاند، تصریح کرد: سفر اربعین فرصتی برای پالایش نفس، بازنگری در رفتارها و اصلاح اخلاق است و یکی از مهمترین برکات این مسیر، درمان و تعالی روح انسان است.
وی، خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا علیهالسلام را افتخاری بزرگ توصیف کرد و گفت: بزرگترین سرمایه زائریاران، توفیق نوکری و تکریم مهمانان ویژه حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام است؛ مدالی که نصیب هر کسی نمیشود و باید قدردان این نعمت الهی بود.
حدادیفام با اشاره به آثار معنوی زیارت عتبات عالیات، اظهار داشت: اگر این سفر را سراسر خیر، برکت و فرصتی برای رشد و تحول بدانیم، نگاه ما به مسئولیتها نیز تغییر خواهد کرد و سختیهای مسیر، رنگ خدمت عاشقانه به خود میگیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی، بهرهوری و کار جمعی خاطرنشان کرد: زمانی که افراد با عشق، اخلاص و احساس منافع مشترک در مجموعه فعالیت کنند، از سختیها هراسی نخواهند داشت و مقام، جایگاه و عنوان برای آنان اهمیتی نخواهد داشت؛ بلکه همه توان خود را برای خدمت شایسته به زائران به کار خواهند گرفت.