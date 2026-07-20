به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا (س) با تأکید بر نقش اثرگذار زائریاران در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، انسجام، هماهنگی و آمادگی همه‌جانبه عوامل اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حرکت معنوی تأکید کرد.

در این نشست، حسین حدادی‌فام، رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا (س)، ضمن تبیین برنامه‌ها و اهداف کاروان همپای قافله ۱۰، به تشریح مسئولیت‌ها و هماهنگی‌های اجرایی زائریاران آقا پرداخت.

رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را افتخاری بزرگ دانست و بر نگاه معنوی به سفر اربعین، روحیه خدمت‌گزاری، ایثار و تحول درونی تأکید کرد.

حدادی فام با اشاره به جایگاه زائریاران در خدمت‌رسانی به زائران، اظهار داشت: هیچ میزبانی، مهمان خود را به سختی نمی‌اندازد؛ میزبان این سفر، حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است و لطف و کرامت ایشان همواره شامل حال زائران خواهد بود.

وی با بیان اینکه توفیق حضور در مسیر اربعین، دعوتی الهی و عنایتی ویژه است، افزود: اگر در این مسیر با دشواری یا آزمونی روبه‌رو می‌شویم، باید آن را از منظر تربیت الهی و رشد معنوی ببینیم؛ چراکه خداوند با لطف خود، زمینه درمان کاستی‌ها و ضعف‌های اخلاقی انسان را فراهم می‌کند.

رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا با تأکید بر اینکه بیماری‌های نفسانی و رذایل اخلاقی، غبار بر دل انسان می‌نشاند، تصریح کرد: سفر اربعین فرصتی برای پالایش نفس، بازنگری در رفتار‌ها و اصلاح اخلاق است و یکی از مهم‌ترین برکات این مسیر، درمان و تعالی روح انسان است.

وی، خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام را افتخاری بزرگ توصیف کرد و گفت: بزرگ‌ترین سرمایه زائریاران، توفیق نوکری و تکریم مهمانان ویژه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است؛ مدالی که نصیب هر کسی نمی‌شود و باید قدردان این نعمت الهی بود.

حدادی‌فام با اشاره به آثار معنوی زیارت عتبات عالیات، اظهار داشت: اگر این سفر را سراسر خیر، برکت و فرصتی برای رشد و تحول بدانیم، نگاه ما به مسئولیت‌ها نیز تغییر خواهد کرد و سختی‌های مسیر، رنگ خدمت عاشقانه به خود می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی، بهره‌وری و کار جمعی خاطرنشان کرد: زمانی که افراد با عشق، اخلاص و احساس منافع مشترک در مجموعه فعالیت کنند، از سختی‌ها هراسی نخواهند داشت و مقام، جایگاه و عنوان برای آنان اهمیتی نخواهد داشت؛ بلکه همه توان خود را برای خدمت شایسته به زائران به کار خواهند گرفت.