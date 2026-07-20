برای توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان سومین اتاق مشترک بازرگانی افغانستان با استان‌های ایران، در کرمان ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛راه اندازی این اتاق بازرگانی، میزان تبادلات تجاری تجار افغانستانی با استان کرمان را در حوزههای مختلف از جمله صنایع معدنی و محصولات کشاورزی افزایش می دهد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به همسایگی، اشتراکات فرهنگی و امنیت نسبی افغانستان گفت: سهم کرمان از این حجم مبادلات تجاری به کمتر از ۳۰ میلیون دلار می‌رسد که با حضور گسترده اتباع افغانستانی در این استان، انتظار می‌رود که رقمِ بسیار بیشتری باشد.

سیدمهدی طبیب‌زاده در نشست تخصصی بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال اتباع افغانستانی افزود: ظرفیت‌های تجاری این استان در بازار ۲.۵ میلیارد دلاری ایران و افغانستان ز مغفول مانده است.

وی با تأکید بر فرصت‌های بی‌نظیر ناشی از ثبات امنیتی و توسعه اقتصادی شتابان افغانستان، اظهار کرد: متأسفانه با وجود علاقمندی هر ۲ طرف برای گسترش مراودات تجاری، سهم کرمان از تجارت با این کشور همسایه ناچیز و مغایر با توانمندی‌های تولیدی و موقعیت راهبردی استان است.

رییس اتاق بازرگانی کرمان در ادامه با اشاره به برنامه‌های اتاق مشترک ایران و افغانستان برای شناسایی دقیق بازار‌های هدف، خاطرنشان کرد: هدفگذاری افزایش تجارت ۲ کشور تا ۱۰ میلیارد دلار یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اتاق کرمان با رویکرد تولید صادرات‌محور و به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های تجارت دریایی، توسعه تعاملات با همسایگان شرقی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده است.

طبیب‌زاده همچنین با بیان اینکه بررسی مسائل تجاری با کشور‌های همسایه به‌صورت گام‌به‌گام دنبال می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با اراده جدی در سطح ملی، مسیر همواری برای افزایش مبادلات استان کرمان با افغانستان فراهم شود.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست با تمجید از اقدامات اتاق کرمان در برگزاری رویداد‌های توسعه بازار، افزود: برخی استان‌های ایران به‌تنهایی قادر هستند که نیمی از نیاز‌های افغانستان را تأمین کنند و کرمان بدون‌شک یکی از این استان‌ها است.

محمود سیادت از حوزه‌های معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و صنعت را مهم‌ترین عرصه‌های همکاری دوجانبه یاد و تاکید کرد: تعاملات تجاری دوسویه بایستی سازماندهی شود.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان هم در این نشست با تقسیم‌بندی فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران به سه گروه تجار، سرمایه‌گذاران و نیروی کار، گفت: عمده مشکلات آنان در حوزه‌های اقامت، مالیات، ثبت شرکت، کارت بازرگانی و گواهینامه رانندگی است.

امین صیقل‌زنان ادامه داد: در چنین شرایطی تشکیل کارگروه استانی با حضور دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع سرمایه‌گذاری اتباع ضرورت دارد.

این نشست در چارچوب دهمین رویداد توسعه همکاری‌های اقتصادی کرمان و افغانستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان به چالش‌هایی همچون ممنوعیت حضور اتباع در جنوب کرمان، همکاری نکردن اداره صمت برای تمدید کارت بازرگانی و مشکلات اسکان و تحصیل خانواده سرمایه‌گذاران اشاره کردند.

این رویداد از ۲۹ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ به میزبانی اتاق کرمان برگزار می‌شود و طی آن نشست‌های همتایابی (B ۲ B)، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری پیش‌بینی شده است.