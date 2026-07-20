رزمندگان اسلام همزمان با شکار پهپاد‌های جاسوسی و رادارگریز، با انبوه موشک‌ها و پهپاد‌ها، ارتش کودک‌کش آمریکا را زیر حملات کوبنده بردند.

شکار دشمن در آسمان، زمین و دریا؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شکارچیان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آسمان، پهپاد‌های رادار گریز را در کمین قرار داده و با رصد پدافند‌های بومی، منهدم می‌کنند.

از طرفی، با حملات کوبنده رزمندگان اسلام که شامل انبوه موشک‌ها و پهپاد‌ها می‌شو، به مقابله به مثل با تجاوزات ارتش کودکش آمریکا می‌پردازند.

شکار پهپاد‌های جاسوسی و رادارگریز نیز در جنگ اخیر، هر روز از مناطق مختلف کشور به گوش میرسد.