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رزمندگان اسلام همزمان با شکار پهپادهای جاسوسی و رادارگریز، با انبوه موشکها و پهپادها، ارتش کودککش آمریکا را زیر حملات کوبنده بردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شکارچیان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آسمان، پهپادهای رادار گریز را در کمین قرار داده و با رصد پدافندهای بومی، منهدم میکنند.
از طرفی، با حملات کوبنده رزمندگان اسلام که شامل انبوه موشکها و پهپادها میشو، به مقابله به مثل با تجاوزات ارتش کودکش آمریکا میپردازند.
شکار پهپادهای جاسوسی و رادارگریز نیز در جنگ اخیر، هر روز از مناطق مختلف کشور به گوش میرسد.