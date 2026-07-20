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مدیر حوزههای علمیه بر لزوم تبدیل تفاهمنامههای کلان به قراردادهای اجرایی، نظارت مستمر بر اجرا و فعالسازی حداکثری دبیرخانهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور امروز دوشنبه ۲۸ تیرماه در پیامی خطاب به همکاران مرکز ارتباطات حوزه و نظام و دبیران ستادهای همکاری، بر لزوم تبدیل تفاهمنامههای کلان به قراردادهای اجرایی، نظارت مستمر بر اجرا و فعالسازی حداکثری دبیرخانهها تأکید کرد و گفت: نگاه به تعاملات باید با رویکرد تمدنسازی نوین اسلامی باشد.
متن پیام آیتالله اعرافی به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم در مرکز ارتباطات حوزه و نظام و دبیران محترم و تلاشگر ستادهای همکاری حوزه و نهادهای حاکمیتی
سلام علیکم و رحمة الله
خداوند متعال را شاکرم که توفیق همافزایی و تلاقی فکر و عمل میان نهاد مقدس حوزه علمیه و دستگاههای حاکمیتی را در مسیر اعتلای نظام اسلامی فراهم آورده است.
اگرچه مشتاق بودم در این گردهمایی از نزدیک در محضر شما عزیزان باشم، اما متأسفانه به دلیل شرایط موجود و برخی مقتضیات کاری توفیق حضور میسر نشد. از این بابت پوزش میطلبم و توفیقات روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
اکنون که رسالت خطیر عملیاتیسازی تفاهمنامهها و توسعه تعاملات راهبردی میان حوزه و نهادهای نظام بر دوش شما نهاده شده است، ضمن تأکید بر اهمیت کار جهادی و خالصانه در این عرصه، پنج نکته راهبردی را جهت سرلوحه قرار دادن در فرایند همکاریها یادآور میشوم:
۱. تحول از تفاهم به اقدام
تفاهمنامهها نباید در حد اسناد بالادستی باقی بمانند. انتظار میرود تمامی تعاملات با رویکردی عملیاتی به برنامه اقدام مشترک منتهی شود که دارای زمانبندی، خروجیهای ملموس و مسئولیتهای مشخص برای طرفین باشد.
۲. تبدیل تفاهمنامههای کلان به قراردادهای اجرایی
ضروری است با پیگیریهای دقیق و عالمانه، تفاهمنامههای کلان ملی در هر دو سطح ملی و استانی به توافقنامههای عملیاتی یا قراردادهای اجرایی تبدیل شوند تا ضمانت اجرای آنها در بدنه سازمانها و حوزههای علمیه تضمین گردد.
۳. نظارت و پیگیری مستمر دبیران
دبیران محترم ستادهای همکاری که محرک این تعاملات هستند، انتظار میرود با اشراف کامل و پیگیری مصرانه، فرآیند اجرای تفاهمنامهها را در تمامی سطوح رصد کرده و موانع موجود در مسیر تحقق همکاریهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را با تدبیر برطرف سازند.
۴. فعالسازی حداکثری دبیرخانهها
دبیرخانههای ستادهای همکاری باید به عنوان قلب تپنده تعاملات با قوت و نشاط مضاعف فعالیت نمایند. دبیرخانه نباید تنها یک نهاد بایگانیکننده اسناد باشد، بلکه باید فعالانه در طراحی، تسهیلگری و ارزیابی عملکردها نقش ایفا نماید.
۵. گستره تمدنی همکاریها
نگاه شما به این تعاملات نباید صرفاً یک نگاه اداری باشد، بلکه باید با رویکرد تبیین و تحقق تمدن نوین اسلامی انجام شود. حوزه باید در تمامی ساحتهای سیاسی و اجتماعی نظام، با حفظ استقلال و هویت خود به عنوان پشتوانه فکری و معنوی، نقشی پیشرو ایفا کند.
در پایان، ضمن قدردانی از همه دوستان و دستاندرکاران این گردهمایی در مرکز ارتباطات حوزه و نظام، امیدوارم با توکل بر ذات اقدس الهی و در سایه عنایات حضرت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فدا) و تحت هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، این گردهمایی گامی بلند در جهت گرهگشایی از مسائل کشور و تقویت پیوند حوزه و نظام اسلامی باشد؛ و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه