به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان با اشاره به ناترازی انرژی باوجود ازدست‌رفتن چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه در جنگ تحمیلی گفت: خاموشی‌ها در استان در اوج(پیک) بار از ۲۵۰ مگاوات فراتر نخواهد رفت که ۱۵۰ مگاوات آن (معادل تامین برق ۳۰۰ هزار خانه) با خاموشی یک لامپ اضافه در هر خانه جبران می‌شود.

حمیدرضا حبیبی در جمع خبرنگاران افزود: کرمان با پهناوری ۱۱ درصدی مساحت کشور، هفت درصد تجهیزات صنعت برق و پنج درصد مصرف انرژی را در اختیار دارد، اما به علت پیشرو بودن در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، بیش از ۷۰ درصد مصرف سالانه برق استان در این ۲ بخش متمرکز است.

وی اظهار کرد: مصرف خانگی به علت استفاده از سیستم‌های سرمایشی در ساعات پیک بار افزایش می‌یابد و مدیریت مصرف در بخش‌های کشاورزی و صنعت، بار بیشتری را به شبکه خانگی تحمیل می‌کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان ادامه داد: در حال حاضر، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های استان پنج هزار و ۲۰۰ مگاوات است، اما قدرت عملی آنها به چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات می‌رسد.

وی یادآور شد: اگرچه اصلاح و احداث شبکه متناسب با توزیع انجام شده و تاکنون مشکل خاصی در تأمین بار نداشته‌ایم، اما ناترازی انرژی یک معضل دیرینه است که وزارت نیرو با برنامه‌ریزی‌های متعدد در تلاش برای کاهش آثار آن است.

حبیبی ناترازی را حاصل ۲ بخش تولید و مصرف دانست و گفت: در بخش نیروگاه‌های حرارتی، الزامات مانع‌زدایی در حال اجراست، اما ازدست‌رفتن ۴۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در جنگ، ناترازی را عمیق‌تر کرده است.

وی افزود: با این حال با بهینه‌سازی مصرف و جایگزینی کولر‌های پرمصرف طبق شیوه نامه شورای اقتصاد، امیدواریم بدون کاهش رفاه مردم، مصرف را مدیریت کنیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی خورشیدی، و راه‌اندازی ۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از ابتدای سال جاری در استان کرمان گفت: هدف‌گذاری شده تا پایان امسال حداقل ۶۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به مدار بیاید که با ظرفیت موجود ۳۵۰ مگاواتی، مجموع تولید این حوزه را به یکهزار مگاوات خواهد رساند.

حبیبی عنوان کرد: همچنین معادنی که در این طرح سرمایه‌گذاری کنند، از معافیت حقوق دولتی برخوردار می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خاموشی‌ها از ۲۵۰ مگاوات فراتر نمی‌رود، افزود: ۱۵۰ مگاوات صرفه‌جویی فقط با خاموش کردن یک لامپ در هر خانه حاصل می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی واحد‌های صنفی مانند میوه‌فروشی‌ها به اندازه یک خیابان روشنایی مصرف می‌کنند و تابلو‌های روشن در ساعات غیرکاری، الگوی بد مصرفی را ترویج می‌دهند.

وی با اشاره به دستور وزیر نیرو برای تعویض ۲۰۰ هزار کولر فرسوده در شمال استان کرمان، ابراز امیدواری کرد: با همکاری مردم، تابستان پیشرو بدون خاموشی خانگی سپری شود.