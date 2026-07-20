اجتماع بزرگ بانوان و دختران زینبی با هدف ترویج فرهنگ عفاف، بصیرت و مقاومت در خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای ترویج عفاف، بصیرت و مقاومت، «اجتماع بزرگ بانوان و دختران زینبی» امروز در مصلی امام خمینی شهرستان خوی برگزار شد.

این گردهمایی که با حضور گسترده زنان و دختران این منطقه برگزار شد، با هدف بازخوانی جایگاه زن مسلمان در جامعه اسلامی و تأکید بر نقش بصیرت در مواجهه با چالش‌های معاصر برگزار گردید.

دکتر هاله نوبری، استاد حوزه و دانشگاه استان آذربایجان غربی، در سخنرانی خود در این مراسم، بر محوریت شخصیت حضرت زینب (س) تأکید کرد و اظهار داشت: «صبر و استقامت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، اسوه، نماد و الگوی تام زن مسلمان در تمام دوران‌ها است.»

وی همچنین با اشاره به میادین بیعت و حمایت قاطع زنان این دیار از مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح، تأکید کرد که در کنار عفاف و بصیرت، خونخواهی رهبر شهید (شهادت در راه خدا) و ایستادگی در مسیر حق، از اولویت‌های بنیادین زنان این منطقه است.

این مراسم با عزاداری بیاد رهبر شهید و شهدای مقاومت و با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ مقاومت و عفاف در میان نسل جوان به پایان رسید.