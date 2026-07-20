در ادامه نهضت حمایت از تولید، روند فعالیت دو واحد صنعتی در حوزه تولید قطعات خودرو و سیم جوش در ارومیه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای دستور مقام عالی استان برای تسریع در رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی با حضور در دو واحد از نزدیک روند تولید، ظرفیت‌ها و مسائل این واحدها را بررسی کرد.

در این بازدید وضعیت تولید، ظرفیت‌های توسعه و چالش‌های پیش‌روی دو واحد صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای حمایتی و تقویت فعالیت واحدهای صنعتی استان تأکید شد.

واحد صنعتی متالورژی به‌عنوان تولیدکننده قطعات خودرو، بیش از ۱۵۰ نوع قطعه مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور را تولید و به کارخانه‌های ماشین‌سازی و خودروسازی عرضه می‌کند و نقش مهمی در تأمین نیاز صنایع داخلی دارد.

واحد صنعتی الکترود جوش نیز با تولید بیش از ۱۰۰ نوع سیم‌جوش مورد استفاده در صنایع ساختمانی و واحدهای تولیدی، بخشی از نیاز بازار داخلی را تأمین کرده و از واحدهای مهم صنعتی استان به شمار می‌رود.