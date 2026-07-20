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سازمان بسیج مستضعفین درخصوص پیام راهگشا و حکیمانه رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: بسیجیان با آمادگی کامل و روحیه جهادی پشتیبان حضور دشمنشکن ایرانیان در میدان های گوناگون و فدایی و پیشمرگ آنان خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه سازمان بسیج مستضعفین در خصوص پیام راهگشا، با صلابت و حکیمانه رهبر معظم انقلاب بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیام راهگشا و با صلابت و حکیمانه رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا همزمان با دور جدید حملات افتخارآفرین رزمندگان دلاور ایران اسلامی در پاسخ به عهدشکنی و جنایات جنگی دشمن شکستخورده و پلید، به مثابه نقشهی راه پیروزی نهایی میهن عزیز، محل تامل و اهتمام ویژه بسیجیان این سرزمین مقدس و نورانی است.
پویایی تحولات ژئوپلیتیک در دوره گذار و بیرون آمدن دست قدرت الهی از آستین ملت مبعوث ایران، فرصتی استثنایی را برای تحقق آرزویهای تاریخی، استیفای حقوق مستضعفان و ایجاد تغییرات ساختاری و عادلانه در نظم ظالمانه جهان فراهم آورده است.
در این میان، بهروزرسانی نرمافزار مبارزه و ارتقای شاخصهای بصیرت با بهرهبرداری از ظرائف حساس و دقایق عمیق مندرج در پیام حکیمانه فرمانده معظم کلقوا، دستور کار نهاد مقدس بسیج را به عنوان زیرساخت راهبردی قدرت نرم ملت ایران تشکیل میدهد.
اکنون که در پی رستاخیز ملت مبعوث شده و به مدد قدرت نمایی رزمندگان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، دشمن جنایتکار، بدعهد و بیاعتبار در آستانهی هزیمت راهبردی و مواجهه با درسهای فراموشناشدنی قرار دارد، حراست از اتحاد مقدس مردم و مسئولان به موازات مطالبهگری و نقد دلسوزانه، رمز عبور ایران قوی از دروازهی تاریخ است و آحاد بسیجیان سلحشور و پیشروان بصیرت در قبال آن احساس مسئولیت میکنند.
سازمان بسیج مستضعفین و بسیجیان دریادل ضمن شکرگزاری نعمت رهبری حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به درگاه احدیت، به ملت وفادار و عزتمند ایران و همه آزادگان جهان اطمینان میدهد که آحاد و کلیه بسیج با آمادگی کامل و روحیه جهادی در مسیر اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا و تحقق پیروزی نهایی جبهه حق بر هئیات حاکمه شرور و شیطانی آمریکا و رژیم صهیونی، پشتیبان حضور دشمنشکن ایرانیان در میدان های گوناگون و فدایی و پیشمرگ آنان خواهد بود.
و ما النصر الا من عند الله العزیر الحکیم