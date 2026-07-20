وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای از افزایش تعداد شهدای لبنان به ۴ هزار و ۳۲۸ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وزارت بهداشت لبنان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور تاکنون به ۴ هزار و ۳۲۸ نفر افزایش یافته است.

در ادامه بیانیه آمده است، در جریان این حملات همچنین ۱۲ هزار و ۲۳۰ نفر مجروح شده‌اند.

رژیم صهیونیستی با وجود امضای «توافقنامه چارچوبی» با دستگاه حاکمه لبنان در ۲۶ ژوئن گذشته با میانجی‌گری آمریکا، همچنان حملات خود به لبنان را ادامه می‌دهد.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ تشدید شده و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر را به همراه داشته است.