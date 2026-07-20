مدیر پایانه مرزی مهران با اشاره به تردد ۱۹ هزار مسافر اربعین از این پایانه در ۲۴ ساعت گذشته، گفت: از ساعت صفر بامداد تا ساعت ۱۱ صبح امروز هم ۷ هزار تردد ثبت شده و این آمار در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علی کوخایی با اشاره به تردد ۱۹ هزار نفر از مرز مهران در آستانه اربعین، طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: تاکنون ۶۵ درصد زوار، مرز مهران را برای تردد و شرکت در آیین پیاده‌روی اربعین انتخاب کرده‌اند که این آمار در حال افزایش است.

مدیر حج و زیارت استان ایلام نیز، گفت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۵ درصد مرز مهران را برای رفتن به کربلای معلا برگزیده‌اند.

مرز بین‌المللی مهران در ۸۵ کیلومتری جنوب غربی شهر ایلام، کانون و گرانیگاه اصلی تردد زائران عتبات عالیات است.

سالانه افزون بر هشت میلیون تردد در گذرگاه مرزی مهران ثبت می‌شود که عمده آنها اربعینی است.