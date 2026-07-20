حدود ۲۵ درصداجرای طرح فاضلاب شهر کرمان با اعتبارات دولتی اجرا و بیش از ۵۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری،ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛مدیرعامل آبفای استان کرمان در این باره افزود: در حال حاضر حدود ۴۵ هزار انشعاب و بیش از ۱۰۵ هزار آحاد از خدمات این شبکه بهره‌مند هستند.

علیرضاعبدیان افزود: از سال ۱۳۹۷ ادامه اجرای طرح به شرکت فولاد بوتیای ایرانیان واگذار شده و براساس قرارداد، این شرکت موظف به اجرای ۱۴۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و ساخت تصفیه‌خانه‌ای با ظرفیت ۱۳۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۷۵۰ کیلومتر شبکه اجرا شده و مرحله نخست بخش مایع تصفیه‌خانه با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، طبق وعده سرمایه‌گذار، اوایل مهر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل آبفای استان، غرب شهر کرمان را مهم‌ترین نقطه دارای مشکل در حوزه فاضلاب اعلام کرد و افزود: اجرای کلکتور هوانیروز، شبکه بلوار جمهوری و خطوط فرعی با سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، مشکل جمع‌آوری فاضلاب این محدوده برطرف شود.

عبدیان درباره برخی نگرانی‌ها درباره افزایش فلزات سنگین در آب شرب مناطق معدنی استان نیز گفت: تاکنون افزایش فلزات سنگین در آب شرب ناشی از فعالیت‌های معدنی به اثبات نرسیده است.

وی افزود: با این حال، طرحهای تصفیه آب در مناطق مختلف از جمله رفسنجان با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تصفیه‌خانه رفسنجان ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل آبفای استان کرمان از اجرای طرحهای فاضلاب در شهر‌های سیرجان، زرند، پاریز، ماهان و کهنوج خبر داد و گفت: قرارداد اجرای پروژه فاضلاب زرند با اعتباری بالغ بر ۵.۵ همت با فولاد سیرجان ایرانیان منعقد شده است.

وی افزود: مدل مالی طرحهای فاضلاب رفسنجان، شهربابک و رابر نیز تهیه شده و مذاکرات با صنایع ملی مس ایران برای مشارکت در اجرای این طرح‌ها در حال انجام است.