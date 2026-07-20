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رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی: مهارتآموزی برای همه اقشار بهویژه زندانیان و گروههای آسیبپذیر نسخهای برای کاهش بیکاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست شورای اقتصاد مقاومتی با محور نقش مهارتآموزی در اشتغال، به مناسبت هفته ملی مهارت گفت: سرمایه انسانی مهمترین رکن تولید است و بدون نیروی انسانی ماهر، حتی پیشرفتهترین تجهیزات و ماشینآلات نیز کارایی نخواهند داشت.
عبداللهی با انتقاد از رویکرد مدرکگرایی در نظام آموزشی و با تأکید بر ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی در زندانها افزود: آموزش حداقلی مهارت برای زندانیان کافی نیست و باید با برنامهریزی دقیق، دامنه مهارتآموزی و مهارتافزایی آنان افزایش یابد تا پس از آزادی، زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه فراهم شود.
همچنین رئیس کل دادگستری استان در حاشیه این برنامه، با حضور در کارگاههای آموزشی ادارهکل فنی و حرفهای، از نزدیک در جریان روند آموزش کارآموزان در رشتههای مختلف از جمله صنایع دستی، گوهرتراشی و سایر مهارتهای فنی قرار گرفت و از تلاشهای صورتگرفته در این حوزه قدردانی کرد.
کامرانی فرد مدیر کل فنی و حرفهای خراسان جنوبی نیز گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفهای با بهره گیری از بیش از ۱۹ مرکز آموزشی با ظرفیت بیش از ۱۰۰ کارگاه آموزشی،۵۰۰ حرفه را در استان مدیریت و راهبری میکند و در بخش خصوصی نیز بیش از ۴۰۰ آموزشگاه و ۳۰۰ رشته آموزشی متولی آموزشهای مهارتی در بخش خصوصی هستند.