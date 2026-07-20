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مسئول تشکلهای دینی استان قزوین، اعلام کرد: ثبتنام مواکب مردمی از طریق سامانه پرسلاین یا ارسال پیامک به شماره ۰۹۳۹۷۸۶۹۵۴۵ انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، جواد نظری، مسئول تشکلهای دینی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، در گفتوگو با خبر ۲۰ شبکه قزوین اعلام کرد که همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، فراخوان ثبتنام مواکب مردمی با هدف برگزاری باشکوهترین ویژهبرنامه اجتماع بزرگ مردم قزوین آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه این فراخوان با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای بالای هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و فعالان فرهنگی و اجتماعی تدوین شده، اظهار داشت: «از تمامی مجموعههایی که آمادگی خدمت در این مراسم معنوی را دارند، دعوت میشود تا با همافزایی و مشارکت فعال، زمینه برگزاری با شکوهتر این ایام را در شهر قزوین فراهم آورند.»
نظری در ادامه با تشریح حوزههای خدماتی افزود: «مواکب میتوانند متناسب با توان و ظرفیت خود، در محورهای مختلف از جمله پذیرایی، خدمات فرهنگی، سلامت و سایر خدمات مورد نیاز شرکتکنندگان، فعالیت کنند.»
نحوه و مهلت ثبتنام
مسئول تشکلهای دینی استان قزوین با اشاره به سهولت در فرآیند ثبتنام، اعلام کرد که متقاضیان میتوانند از طریق سامانه الکترونیکی «پرسلاین» به آدرس https://survey.porsline.ir/s/cDcRcD۲E اقدام نمایند.
همچنین جهت هماهنگیهای بیشتر، امکان ارسال اطلاعات (نام موکب، نوع فعالیت و شماره تماس) از طریق پیامک به شماره ۰۹۳۹۷۸۶۹۵۴۵ نیز فراهم شده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مهلت ثبتنام تا دوم مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده است، از علاقهمندان خواست تا از ثبتنام در روزهای پایانی خودداری کنند و با حضور پرشور خود، جلوهای از همدلی و ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) را در شهر قزوین به نمایش بگذارند.