به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیرخانه بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه از تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان مردادماه خبر داد و از طراحی جایزه ویژه بین‌المللی به مناسبت ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر اعظم (ص) و همچنین جایزه ویژه «اقتصاد مقاومتی» با تأکید رهبر معظم انقلاب در این دوره رونمایی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبرپور روشن، دبیر کتاب سال حوزه امروز دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران که در ساختمان مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه برگزار شد، ضمن تبیین ابعاد برگزاری بیست و هشتمین دوره این همایش، از تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان مردادماه خبر داد.

مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه با اشاره به پیشینه این همایش خاطرنشان کرد: همایش کتاب سال حوزه که طبق روال هرساله باید از اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شد، امسال در بیست و هشتمین دوره خود، با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و استقبال گسترده پژوهشگران در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از ویژگی‌های بارز این دوره، توسعه دامنه مشارکت» است، گفت: «در این دوره شاهد حضور فعال پژوهشگران غیرحوزوی هستیم؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از ۳۰۰ دعوت‌نامه برای محققان ملی و بین‌المللی ارسال شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبرپور روشن از افزودن یک جایزه ویژه در تراز بین‌المللی خبر داد و افزود: جایزه ویژه ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر اعظم (ص) فارغ از مرزبندی‌های حوزوی و غیرحوزوی طراحی شده و آثار تولیدی از ابتدای انقلاب تا آخرین روز فراخوان را شامل می‌شود.

وی محور‌های هفت‌گانه همایش را شامل «جهاد تبیین، تقریب مذاهب، حوزه و روحانیت، آسیب‌های اجتماعی، مقاومت، سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی» برشمرد و تأکید کرد: موضوع اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اینکه یکی از محور‌های هفت‌گانه است، به دلیل تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب، به‌عنوان جایزه ویژه کتاب سال نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه، ارزیابی دقیق آثار علمی را از وظایف راهبردی این دبیرخانه دانست و تصریح کرد: آثار علمی پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی در این همایش با شاخص‌های "نیازسنجی جامعه" ارزیابی می‌شوند. خروجی این ارزیابی‌ها به‌صورت محرمانه برای نهاد‌های علمی مربوطه ارسال می‌گردد تا در راستای به‌روزرسانی و تقویت پژوهش‌های علمی به‌کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره، بحث استفاده از متون برگزیده در تدوین متون و کتب درسی حوزه با شاخص‌های نوآمدی و کاربردی‌بودن مورد اهتمام جدی است. تا این لحظه بیش از هزار اثر کتاب به دبیرخانه واصل شده و مقالات نیز در روند داوری‌ها لحاظ خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبرپور روشن با اشاره به گسترش ارتباطات بین‌المللی دبیرخانه افزود: سال گذشته شاهد حضور آثاری از هفت زبان مختلف بودیم که بیش از ده درصد آنها از حوزه علمیه نجف و عتبات مقدسه بود. هدف ما در راهبرد‌های جدید، معرفی این آثار به مراکز غیرحوزوی و برگزاری نشست‌های علمی مشترک با نهاد‌های دینی بین‌المللی است.

وی در پایان با اشاره به آمار آثار رسیده، یادآور شد: در میان آثار دریافتی تاکنون، مباحث کلامی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه که به‌طور معمول در بهمن‌ماه برگزار می‌شود، امسال نیز متناسب با شرایط و وضعیت موجود، زمان دقیق برگزاری آن پس از اتمام فرایند داوری اعلام خواهد شد.