به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فخرالدین کشاورز با بیان اینکه بازه زمانی انجام پرواز‌های اربعین از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد تعیین شده است، گفت : ۶۰ پرواز رفت و برگشت از شیراز به نجف برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس افزود: بر اساس نرخ‌گذاری اعلام‌شده، بهای بلیت رفت و برگشت پرواز‌های اربعین در این مسیر، ۲۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران افزود: با همکاری و تلاش شرکت‌های هواپیمایی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای پرواز‌های اربعین در حال انجام است و در صورت مساعد بودن شرایط حاکم بر منطقه، تلاش خواهیم کرد با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی، پرواز‌های فوق‌العاده نیز در این مسیر برقرار شود.

کشاورز خاطرنشان کرد: تمامی پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان سفر‌های اربعین در فرودگاه بین‌المللی شیراز در حال انجام است تا خدمات‌رسانی به زائران در بهترین شرایط ممکن صورت گیرد.