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مدیر کل فرودگاههای استان فارس از آمادگی کامل فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز برای انجام پروازهای اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فخرالدین کشاورز با بیان اینکه بازه زمانی انجام پروازهای اربعین از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد تعیین شده است، گفت : ۶۰ پرواز رفت و برگشت از شیراز به نجف برنامهریزی شده است.
مدیرکل فرودگاههای فارس افزود: بر اساس نرخگذاری اعلامشده، بهای بلیت رفت و برگشت پروازهای اربعین در این مسیر، ۲۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران افزود: با همکاری و تلاش شرکتهای هواپیمایی، برنامهریزیهای لازم برای پروازهای اربعین در حال انجام است و در صورت مساعد بودن شرایط حاکم بر منطقه، تلاش خواهیم کرد با هماهنگی شرکتهای هواپیمایی، پروازهای فوقالعاده نیز در این مسیر برقرار شود.
کشاورز خاطرنشان کرد: تمامی پیشبینیها و تمهیدات لازم برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان سفرهای اربعین در فرودگاه بینالمللی شیراز در حال انجام است تا خدماترسانی به زائران در بهترین شرایط ممکن صورت گیرد.