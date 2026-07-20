به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موالی‌زاده روز دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان با حضور معاون اجرایی رییس جمهور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اظهار کرد: از مجموع خسارات وارده شده به استان، حدود ۳.۵ میلیارد دلار در بخش‌های غیرنظامی برآورد شده است.

وی ادامه داد: در بخش دولتی ۴.۳ همت خسارت به ۱۵۶ واحد ساختمانی، خدماتی و بهداشتی وارد شده و بخش تولیدی و صنعتی استان با ۲۶ همت خسارت، بیشترین آسیب را دیده که عمده آن مربوط به واحد‌های فولادی و پتروشیمی است.

استاندار خوزستان ادامه داد: در بخش زیرساخت‌های انرژی ۴.۲ همت، کشاورزی ۲.۸ همت و ساختمان‌های مسکونی و تجاری ۲.۲ همت خسارت گزارش شده است، همچنین در اهواز ۵۵۴ واحد مسکونی نیازمند تعمیر و در سایر مناطق استان حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی دچار آسیب شده‌اند که ۶۰ درصد آنها واحد‌های تخریبی هستند و خسارت به اماکن مذهبی و اجتماعی ۲ هزار میلیارد ریال و خسارت به وسایل نقلیه ۴۳۰ میلیارد ریال بوده است.

موالی زاده بیان کرد: حضور مستمر مسئولان ارشد دولتی در استان نشان‌دهنده عزم جدی دولت وفاق ملی برای ایستادگی در کنار مردم صبور خوزستان است.

وی با بیان اینکه امروز عرصه خدمت‌گزاری در کنار دیپلماسی، مجموعه یکپارچه‌ای را تشکیل داده است افزود: حفظ و تقویت وحدت و انسجام میان ارکان مختلف حاکمیت، از جمله شورای تأمین، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری در خوزستان، رمز عبور سرافرازانه از شرایط کنونی است.

استاندار خوزستان با تقدیر از روحیه ایثارگری مردم و کادر درمان استان گفت: برای نمونه، در پی حمله اخیر به بیمارستان بقایی اهواز، بیماران به سرعت منتقل شدند و کادر پرستاری با فداکاری، بخشی از بیماران را به منازل خود منتقل کردند تا روند درمان متوقف نشود.

موالی زاده در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام تجاوزات، ارائه خدمات در هیچ بخشی متوقف نشده و تامین کالا‌های اساسی برای مردم بدون وقفه در حال انجام است که این موضوع نشان‌دهنده همدلی و عواطف عمیق میان آحاد مردم و مسئولان برای حفظ امنیت و آرامش استان است.