مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان: آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان طی ۲ سال آینده انجام می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ علیرضاعبدیان از آغاز اجرای بزرگ‌ترین طرح آبرسانی روستایی استان خبر داد و افزود: با حمایت استاندار کرمان، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و معاون عمرانی استاندار، تفاهمنامه‌ای برای آبرسانی به ۶۶۴ روستای بدون آب بالای ۲۰ خانوار با اعتباری افزون بر ۱۶ همت بسته شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان همچنین از افتتاح طرحهای آبرسانی ۹۰ روستا در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرحها شامل روستا‌های فاقد آب و همچنین روستا‌های دارای تنش آبی است.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۵۰۰ روستای استان با تنش آبی روبرو هستند که برای رفع مشکلات آنها اقداماتی از جمله حفر چاه، کف‌شکنی،ساخت مخزن و توسعه شبکه‌های انتقال در حال انجام است.

عبدیان همچنین با اشاره به وضع بحرانی منابع آبی استان کرمان، بیان کرد: در حال حاضر مصرف آب شهر کرمان در زمستان به طور میانگین ۲ هزار لیتر بر ثانیه است، اما با آغاز فصل گرما و راه‌اندازی ۲۰۰ هزار کولر آبی در شهر، مصرف به بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ لیتر بر ثانیه می‌رسد.

وی تصریح کرد: در صورت اختصاص ۷۵۰ لیتر بر ثانیه از آب خلیج‌فارس، مشکل تأمین آب پایدار کرمان رفع خواهد شد و این نیاز، یک ضرورت انکارناپذیر است.

مدیرعامل آبفای کرمان در ادامه با اشاره به کاهش شدید آبدهی چاه‌ها به ویژه در مناطق کوهستانی، گفت: بسیاری از چاه‌ها خشک یا کم‌آب شده‌اند و ناچار به جابه‌جایی آنها هستیم که در این مدت، آبرسانی سیار با تانکر انجام می‌شود.

وی همچنین از کشاورزان سرآسیاب خواست تا آب قنات را در اختیار شرکت آبفا قرار دهند تا ۵۰ درصد آن برای آشامیدن و بقیه برای رهاسازی در جوی آب به نفع کشاورزان و گردشگران هزینه شود.