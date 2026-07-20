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مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان: عملیات اجرایی خط لوله انتقال آب از خلیجفارس تا شهر کرمان تکمیل شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ علیرضا عبدیان افزود: ایستگاههای پمپاژ خط لوله انتقال آب از خلیجفارس تا شهر کرمان بیش از ۵۰ درصدی پیشرفت دارد و امید است تا تابستان آینده وارد مدار شود.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان در نشست خبری با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیون مترمکعب آب در مرحله نخست این طرح، افزود کرد: پنج میلیون مترمکعب از این سهم شهرستان رفسنجان و ۲۵ میلیون مترمکعب نیز برای تأمین آب آشامیدنی شهر کرمان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: رفسنجان از ۲ سال پیش از این آب بهرهمند شده و اکنون کرمان نیز بهصورت جدی در حال تکمیل زیرساختهای آن است.
مدیرعامل آبفا کرمان با تأکید بر پیگیریهای مستمر برای تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح انتقال آب خلیج فارس تاکید کرد: امید است این طرح تا تابستان آینده وارد مدار تأمین آب پایدار شهر کرمان شود و گامی بلند در راستای رفع تنش آبی این کلانشهر برداشته شود.
عبدیان در ادامه با اشاره به بهرهبرداری طرح تأمین اضطراری آب شهر کرمان تصریح کرد: ۱۲ حلقه چاه جدید در قالب این طرح حفر و تجهیز شده و با احداث خط انتقال به قطر ۶۰۰ میلیمتر، ۲۲۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر اضافه شده است.
وی افزود: بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح مهم هزینه شده که بخشی از آن تأمین و مابقی نیز در حال پرداخت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمان خاطرنشان کرد: بخش قابلتوجهی از مشکلات کمآبی شهر کرمان با بهرهبرداری از این ۲ طرح در فصول گرم سال رفع خواهد شد.