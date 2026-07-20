پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل ایجاد مراکز دیتاسنتر، توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت پوشش ارتباطی مناطق گردشگری و شهرکهای صنعتی و اجرای طرح شهر هوشمند سرعین را از مهمترین اولویتهای تحت پیگیری استان در زیرساختهای ارتباطی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه عصر دوشنبه اظهار کرد: الویتهای یاده شده را در قالب مطالبات مردمی در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردهام و ارتقای شاخصهای ارتباطی استان با جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد مراکز دیتاسنتر به عنوان یکی از زیرساختهای ضروری برای توسعه خدمات دیجیتال، افزود: نیاز و مطالبه استان در این راستا ایجاب میکند که مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال با همکاری و تامین اعتبار از ناحیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.
استاندار اردبیل ضرورت هوشمندسازی سرعین به عنوان شهر هوشمند گردشگری را یادآور شد و گفت: سرعین با میزبانی سالانه میلیونها گردشگر از سراسر کشور، ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات هوشمند و دیجیتال دارد و توسعه زیرساختهای ارتباطی این شهر را با هدف هوشمندسازی دنبال میکنیم.
امامی یگانه ادامه داد: ویژگیهای سرعین در دنیا بینظیر و اردبیل جزو ۱۰ استان گردشگرپذیر کشور است و قابلیتهای گردشگری استان از ارزش و سطح بالایی برخوردار است و هوشمندسازی خدمات گردشگری بر رونق این بخش خواهد افزود.
وی افزود: برای رفع ترافیک بهویژه در ایام پرمسافر در سرعین باید چارهاندیشی شود و شورای شهر، فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل برای رفع آلودگی فضای فیزیکی در حوزههای گردشگری برنامهریزی کنند.
استاندار اردبیل تقویت آنتندهی در مناطق گردشگری و شهرکهای صنعتی را از دیگر مطالبات استان برشمرد و با تأکید بر اهمیت این موضوع، از آمادگی کامل استانداری برای رفع موانع فعالیت اپراتورهای ارتباطی و تسریع در صدور مجوزهای لازم خبر داد.