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در ایام اربعین هشت سایت سیار تلفن همراه در پایانههای مرزی خوزستان نصب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: با هدف تقویت پوشش ارتباطی در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی شلمچه و چذابه این سایتهای سیار تلفن همراه نصب و راه اندازی میشود.
مهدی شه نظری پور افزود: توسعه شبکه فیبرنوری در مسیرهای سوسنگرد به چذابه و خرمشهر به شلمچه را یکی از ابر طرحهای مراسم اربعین میباشد که از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی (طرح USO) وزارت ارتباطات انجام شد و این اقدام گامی تازه در جهت رشد و توسعه ارتباطات و همچنین اقتصاد دیجیتال استان است.
وی ادامه داد: ارایه وای فای رایگان در هر ۲ پایانه مرزی، توزیع ارز در پایانه مرزی چذابه و تمامی شعب پست بانک، توزیع گذرنامه و استقرار باجه پست یافته در هر ۲ مرز و ارایه خدمات تلفن همراه به مشترکین توسط اپراتورهای ارتباطی از دیگر برنامهها و اقدامات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم اربعین است.