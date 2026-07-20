به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: با هدف تقویت پوشش ارتباطی در مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه این سایت‌های سیار تلفن همراه نصب و راه اندازی می‌شود.

مهدی شه نظری پور افزود: توسعه شبکه فیبرنوری در مسیر‌های سوسنگرد به چذابه و خرمشهر به شلمچه را یکی از ابر طرح‌های مراسم اربعین می‌باشد که از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی (طرح USO) وزارت ارتباطات انجام شد و این اقدام گامی تازه در جهت رشد و توسعه ارتباطات و همچنین اقتصاد دیجیتال استان است.

وی ادامه داد: ارایه وای فای رایگان در هر ۲ پایانه مرزی، توزیع ارز در پایانه مرزی چذابه و تمامی شعب پست بانک، توزیع گذرنامه و استقرار باجه پست یافته در هر ۲ مرز و ارایه خدمات تلفن همراه به مشترکین توسط اپراتور‌های ارتباطی از دیگر برنامه‌ها و اقدامات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم اربعین است.



