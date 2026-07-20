به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این رویداد، پل طبیعت تهران از هر شب، معبری خواهد گشود، به دنیای شیرین و خاطره‌انگیزِ کودکانِ معصومی، که در زنگ آخر مدرسه، بازی‌های نیمه‌تمام و آرزو‌های فردای‌شان، برای همیشه در هیاهوی جنگ گم شد.

«مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامه‌های تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها و نیز آیین شمع‌افروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید با همیاری جمعی از هنرمندان حوزه‌های تجسمی، نمایش و موسیقی در سراسر پل طبیعت برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.

این رویداد با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی و منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در پل طبیعت تهران برگزار می‌شود.