پخش زنده
امروز: -
رویداد هنری «مشق ناتمام» پس از استقبال قابل توجه مردمی در چهار روز نخست، تا جمعه شب ۲ مرداد تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این رویداد، پل طبیعت تهران از هر شب، معبری خواهد گشود، به دنیای شیرین و خاطرهانگیزِ کودکانِ معصومی، که در زنگ آخر مدرسه، بازیهای نیمهتمام و آرزوهای فردایشان، برای همیشه در هیاهوی جنگ گم شد.
«مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و نیز آیین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید با همیاری جمعی از هنرمندان حوزههای تجسمی، نمایش و موسیقی در سراسر پل طبیعت برگزار میشود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.
این رویداد با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی و منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در پل طبیعت تهران برگزار میشود.