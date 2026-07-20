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رگبار پراکندۀ باران گاهی همراه با رعد و برق در برخی مناطق جنوبی و ارتفاعات استان کرمان روزهای پایانی هفته پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمان گفت: در روزهای پایانی هفته، وقوع رگبار پراکندۀ باران گاهی همراه با رعد و برق در برخی مناطق جنوبی و ارتفاعات استان کرمان پیش بینی میشود.
حمیده حبیبی افزود: طبق بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، تا اواخر هفتۀ جاری وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک، افزایش غلظت غبار و کاهش دید افقی در برخی مناطق استان ادامه دارد.
وی افزود: از سه شنبه شب (۳۰ تیر) تاپنجشنبه (اول مرداد) با توجه به شکلگیری توده گرد وخاک در کویر مرکزی ایران، بخشهایی از نواحی شمالی و غرب استان درگیر پدیده ریزگردها خواهند شد که کاهش کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.
حبیبی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۷ سازمان هواشناسی کشور، بیان کرد: سه روز پایانی هفته، وقوع رگبار پراکندۀ باران گاهی همراه با رعد و برق در برخی مناطق جنوبی و ارتفاعات استان کرمان پیش بینی میشود.
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان در ادامه گفت: صبح امروز لاله زار با دمای ۱۳.۲، درجه سانتیگراد، خنکترین و زهکلوت روز گذشته با دمای ۵۰ درجه، گرمترین نقطه استان بود.
وی افزود: هوای شهر کرمان امروز حداقل ۱۹ درجه بود و در گرمترین ساعات به ۳۹.۵ درجه خواهد رسید.