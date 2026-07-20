به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، خبرهای گوناگون استان کردستان به شرح ذیل است:

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از آمادگی کامل جایگاه‌های عرضه سوخت استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

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عملیات آسفالت ۱۵ کیلومتر از محور‌های روستایی ویهج، قصلان و اسدآباد قروه با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان آغاز شد.

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رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از اجرای طرح عرضه محصولات لبنی منتخب با قیمت مصوب و اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به تنظیم بازار خبر داد.

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در میزگرد رسانه و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و ترویج سیاست‌های جوانی جمعیت تأکید شد.