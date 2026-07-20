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معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تلاش دولت بر این است که در کنار مدیریت شرایط جنگی، خدمات اساسی را برای مردم تأمین و روند توسعه کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر قائمپناه امروز دوشنبه ۲۹ تیر در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در اهواز افزود: ایران با داشتن ریشههای عمیق تمدنی و تاریخی هزارانساله شکستناپذیر است؛ همانگونه که در دوران هشتساله دفاع مقدس نیز سرفراز بیرون آمدیم.
وی ادامه داد: ما در جنگ زندگی میکنیم و باید با مدیریت صحیح، از همه ظرفیتهای کشور برای مقابله با تهدیدات استفاده کنیم؛ دشمن به دنبال ایجاد ناترازی و ناامیدی است، اما ایران با تکیه بر رهبری واحد، این مسیر را پشت سر خواهد گذاشت.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: ما نیازمند مدیریت واقعی مصرف آب، برق، گاز و حتی فرآوردههای نفتی هستیم؛ ناترازیهایی که در بخش گاز و برق داریم، باید با برنامهریزی دقیق و اولویتبندی رفع شود.
قائم پناه تاکید کرد : تلاش دولت بر این است که در کنار مدیریت شرایط جنگی، خدمات اساسی را برای مردم تأمین و روند توسعه کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای کادر درمان، مهندسان و همه دستگاههای اجرایی تصریح کرد: همه ما باید حول محور مقام معظم رهبری وحدت داشته باشیم و از تفرقه بپرهیزیم؛ ایران اسلامی باید آباد و آزاد باشد و انشاءالله با همت همگانی، شاهد آبادانی و آزادی ایران خواهیم بود.
همچنین همزمان با هفته بهزیستی و با حضور معاون رئیسجمهور، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان، آیین بهرهبرداری همزمان از یکهزار و ۴۱ طرح بهزیستی استان برگزار شد و بهصورت نمادین کلید و لوح ۲۳۵ واحد مسکونی ویژه مددجویان و همچنین لوح و نماد طرحهای اشتغال به جامعه هدف اهدا شد.
.برای احداث این واحدهای مسکونی، بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن از محل کمکهای بلاعوض سازمان بهزیستی، تسهیلات قرضالحسنه بانکی، مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خیرین و آورده خانوارها تأمین شده است.
همچنین در این آیین، لوح و نماد ۸۰۳ طرح اشتغال خرد و خانگی نیز به صورت نمادین به مددجویان اهدا شد. این طرحها با هدف توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف، در ۲۹ شهر استان و با محوریت مشاغل خرد و خانگی، از جمله صنایعدستی، تولید ترشیجات و لبنیات، شیرینیپزی محلی، پرورش دام و طیور، پرورش قارچ، کافینت، فروشگاههای کوچک و سایر کسبوکارهای خانگی اجرا شدهاند.