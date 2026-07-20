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قدمهای رهبر شهید در جبهههای جنگ تحمیلی و کنار رزمندگان مازندرانی در لشکر ۲۵ کربلا، در تاریخ این لشکر ماندگار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قدمهای رهبر شهید در جبهههای جنگ تحمیلی و کنار رزمندگان مازندرانی در تاریخ لشکر ویژه ۲۵ کربلا ماندگار شد زمانی که در سال ۱۳۶۷ رییس جمهور وقت حضرت ایت الله خامنهای (ره) به مقر لشکر ویژه ۲۵ کربلا در هفت تپه میروند و از مقر لشکر بازدید میکنند.
ایشان پس از این دیدار فرمودند: برداشت من از لشکر ویژه ۲۵ کربلا از قبل هم برداشت یک لشکر قوی، کارآمد، خط شکن و خط نگهدار بود الان که گزارشهای منظم برادرها رو دیدم این اعتقاد در من راسختر شد.
لشکر ۲۵ کربلا مازندران یکی از مهمترین و توانمندترین یگانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس بود و به دلیل شجاعت، ایثارگری و توانمندی نیروهایش به عنوان خط شکن و فاتحان فاو شناخته میشود.
کارنامه عملیاتی لشکر ویژه ۲۵ کربلای مازندران:
۱- ثامن الائمه - ۶۰/۷/۵ - شمال آبادان
۲- طریق القدس - ۶۰/۹/۸ - منطقه عمومی غرب، سوسنگرد و بستان
۳- فتح المبین - ۶۱/۱/۱ - غرب دزفول و شوش، منطقه غربی رودخانه
۴- بیت المقدس - ۶۲/۲/۱۰ - غرب کارون، جنوب غربی اهواز و شمال خرم شهر
۵- رمضان - ۶۱/۴/۲۳ - شرق بصره
۶- محرم - ۶۱/۸/۱۰ - شهرهای بستان، جنوب شرق دهلران، غرب عین خوش
۷- والفجر مقدماتی - ۶۱/۱۱/۱۷ - فکه، چزابه
۸- والفجر ۱ - ۶۲/۱/۲۰ - شمال غرب فکه
۹- والفجر ۴ - ۶۲/۷/۲۷ - دره شیلر، در شمال مریوان و پنجوین
۱۰- والفجر ۶ - ۶۲/۱۲/۲ - منطقه عملیاتی چزابه و چیلات در جنوب دهلران
۱۱- بدر - ۶۳/۱۲/۱۹ - شرق رودخانه دجله، حد فاصل بین قله صالح تا القرانه
۱۲ - قدس ۱ - ۶۴/۳/۲۴ - منطقه هورالهویزه، و شرق رودخانه دجله
۱۳- قدس ۲ - ۶۴/۴/۴ - هورالهویزه
۱۴- والفجر ۸ - ۶۴/۱۱/۲۰ - فاو
۱۵- کربلای ۱- ۶۵/۴/۱۰ - مهران
۱۶- کربلای ۴ - ۶۵/۱۰/۳ - غرب اروند (جنوب خرم شهر)
۱۷- کربلای ۵ - ۶۵/۱۰/۱۹ - شلمچه و شرق بصره
۱۸- کربلای ۸ - ۶۶/۱/۱۸ - شرق بصره
۱۹- کربلای ۱۰ - ۶۶/۱/۳۰ - منطقه عمومی ماووت عراق
۲۰- نصر ۴ - ۶۶/۳/۳۱ - استان سلیمانیه
۲۱- والفجر ۱۰ - ۶۶/۱۲/۱۵ - منطقه عمومی حلبچه
۲۲- بیت المقدس ۷ - ۶۷/۳/۲۳ -منطقه عمومی شلمچه
زینب نجاتی وگزارشی در این زمینه