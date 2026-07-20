با هدف ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به زائران اربعین، همایش موکب دارن حسینی استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به زائران اربعین، همایش موکب دارن حسینی استان برگزار شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گفت: همایش توجیهی موکب داران نسبت به مسائل امنیتی، فرهنگی، خدماتی، درمانی برگزار شد و موکب داران برای ارائه خدمات هر چه بهتر به زائران این حرکت عظیم مردمی در حال آماده سازی هستند.

رحیم غلامی افزود: اربعین امسال ۸۵ موکب از استان مرکزی به زائران خدمت رسانی می‌کنند که از این تعداد ۵۲ موکب در عراق و ۳۳ موکب در ایران مستقر می‌شوند و سه روز پس از اربعین به زائران خدمات ارائه می‌دهند.