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فیلم سینمایی «آینه شیطان» به کارگردانی و تهیهکنندگی فرید ولیزاده به مرحله نیمهنهاییهای چهل و چهارمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «رود آیلند» آمریکا راه یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «آینه شیطان» به کارگردانی و تهیهکنندگی فرید ولیزاده، به بخش نیمهنهایی چهل و چهارمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «فلیکرز، رود آیلند» (Flickers' International Film Festival) در آمریکا راه یافته است.
جشنواره بینالمللی فیلم «فلیکرز، رود آیلند» که فعالیت خود را از سال ۱۹۸۱ آغاز کرده است، یکی از معتبرترین جشنوارههای فیلم در آمریکا به شمار میرود و با حمایت آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (اسکار) و آکادمی فیلم بریتانیا (بفتا) برگزار میشود.
«آینه شیطان» از میان بیش از ۷۰۰۰ اثر ارسالی از ۱۲۰ کشور، به جمع نیمهنهاییهای این دوره راه یافته است؛ دستاوردی که گامی بلند برای معرفی سینمای ژانر وحشت ایران در عرصه بینالمللی محسوب میشود.
این جشنواره همهساله از ۴ تا ۹ آگوست (۱۳ تا ۱۸ مرداد) در شهر پراویدنس، ایالت رودآیلند برگزار میشود.
فیلم «آینه شیطان» روایتی بومی با المانهای معمایی دارد و داستان وسوسههای شیطانی را در یک ویلای مجلل در لواسان روایت میکند. این اثر تلاش دارد گونههای تازهای از وحشت روانشناختی را به تصویر بکشد.