به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق و ایجاد اختلال درشبکه توزیع برق شهرستان رشت، ماموران انتظامی رشت با اقدامات فنی و پلیسی و بررسی صحنه‌های وقوع جرم از ابتدای تابستان، ۳۹ سارق را هنگام ارتکاب سرقت از خطوط انتقال برق و اماکن خصوصی و همچنین هنگام جابجایی اموال مسروقه به مخفیگاه شان دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف هزار و ۴۹۰ متر کابل برق و ۱۳ عدد کنتور برق سرقتی از این افراد افزود:متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.