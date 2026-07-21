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فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری ۳۹ سارق و کشف هزار و ۴۹۰ متر کابل و ۱۳ کنتور برق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق و ایجاد اختلال درشبکه توزیع برق شهرستان رشت، ماموران انتظامی رشت با اقدامات فنی و پلیسی و بررسی صحنههای وقوع جرم از ابتدای تابستان، ۳۹ سارق را هنگام ارتکاب سرقت از خطوط انتقال برق و اماکن خصوصی و همچنین هنگام جابجایی اموال مسروقه به مخفیگاه شان دستگیر کردند.
وی با اشاره به کشف هزار و ۴۹۰ متر کابل برق و ۱۳ عدد کنتور برق سرقتی از این افراد افزود:متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.