به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون وزیر صمت در سفر به شهرستان های ازنا والیگودرز،ضمن برنامه‌ریزی برای تأمین ۷ همت اعتبار جهت تکمیل پروژه فولاد ازنا، بر خیز بلند دولت برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن تأکید کرد.

در این سفر، علاوه بر تعیین تکلیف فولاد ازنا، پیشرفت طرح‌های راهبردی دیگری نظیر کارخانه‌های تولید کاغذ از سنگ در ازنا و الیگودرز و واحد صنایع غذایی ممتاز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت تا گامی بلند برای شکوفایی اقتصادی منطقه برداشته شود.