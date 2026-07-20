به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمت امینی نویسنده و کارگردان تئاتر در پایان نمایشنامه‌خوانی «فرات تشنه است» گفت: خوشحالم که امروز شاهد برنامه جذاب ایرانی‌خوانی و اجرای خوب هنرمندان در این برنامه بودم. فرصت گردهم آمدن، تمرین و تولید اثر اتفاقی با ارزش است که باید از همه لحظات آن استفاده کرد.

مهدیه سادات شاهمرادی کارگردان این نمایشنامه‌خوانی نیز با قدردانی از همه اعضا گروهش گفت: ممنونم از «ایرانی خوانی سنگلج» که انگیزه فعالیت دوباره را در من ایجاد کرد و ممنونم از همه هنرمندان گروهم که با من همراهی کردند. همه از بهترین بازیگران و هنرمندانی هستند که می‌شناسم.

این استاد دانشگاه اقدام سنگلج در نگاه دوباره به نمایشنامه‌هایی که چندین دهه از نگارش آنها گذشته است را مورد تمجید قرار داده و اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی که بسیاری از هنرمندان را از تئاتر دور کرده، راه‌اندازی برنامه «ایرانی‌خوانی» فرصت دوباره تلاش بود. امیدوارم خواندن این متن زمینه‌ای برای اجرای صحنه‌ای آن باشد.

رضا بهرامی، محمدرضا آزادفرد، هومن بنایی، امین اکبری نسب، سجاد احمدی نیا، ابوذر غفاری و ندا گلرنگی بازیگران و سینا معصومی، محمد وفایی و علی جباری نوازندگان موسیقی این اجرا بودند.

نمایشنامه «کرشمه خسروانی» نوشته سیدمهدی شجاعی با کارگردانی آرزو گلشاهی نیز روز سه‌شنبه (۳۰ تیرماه) در «ایرانی‌خوانی سنگلج» خوانده می‌شود. «ایرانی‌خوانی سنگلج» بلیت فروشی ندارد و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.