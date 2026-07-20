حضور گسترده مردم انقلابی کردستان در خیابان‌ها و میادین شهر، بار دیگر صحنه‌ای از همبستگی و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مردم انقلابی کردستان با حضور گسترده در خیابان‌ها و میادین شهر، در قرار شبانه خود، بار دیگر بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، اتحاد و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن دانستند و بر ایستادگی در برابر تهدید‌ها تأکید کردند.

حاضران با سردادن شعار‌های حماسی، پیام همدلی، اقتدار و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان رساندند و بر استمرار این وحدت ملی تأکید کردند.