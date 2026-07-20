به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: همکاری و حضور دولت در کنار کارکنان عملیاتی پلیس راه، بیانگر اهتمام ویژه به ارتقای ایمنی راه‌ها، مدیریت میدانی شرایط و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی توجه ویژه ای به نقش پلیس راه در تأمین نظم و ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی کشور دارد

رئیس پلیس راه راهور ادامه داد: موفقیت پلیس راه در اجرای مأموریت‌های محوله، حاصل همکاری، هم‌افزایی و انسجام عملیاتی میان تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی راه‌هاست. بدون تردید، حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی، همراهی رئیس سازمان راهداری و حضور میدانی مسئولان دولت، موجب ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش انگیزه کارکنان پلیس راه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده در شبکه راه‌های کشور خواهد شد.

وی افزود: تجربه مدیریت رخداد‌های اخیر نشان داد هر زمان هماهنگی میان پلیس راه و راهور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با انسجام بیشتری دنبال شده، روند بازگشایی محور‌های آسیب‌دیده، رفع مشکلات مردم و بازگشت شرایط به حالت عادی با سرعت و اثربخشی بیشتری محقق شده است؛ موضوعی که نقش مستقیمی در ارتقای ایمنی ترددها، کاهش مخاطرات جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سخنگوی دولت، ابراز امیدواری کرد : تعامل سازنده و هم‌افزایی بین‌دستگاهی، با قوت تداوم یافته و زمینه ارتقای ایمنی راه‌های کشور، کاهش تصادفات و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای را بیش از پیش فراهم کند.