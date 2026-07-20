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معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر پیگیری دولت برای تحقق هدف قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر حوزه هوش مصنوعی، گفت: علاوه بر توسعه این فناوری، باید برای کاربردیسازی آن نیز اقدامات جدی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در جلسه ستاد توسعه فناوری و هوش مصنوعی، از عملکرد دانشمندان و فعالان حوزه علم و فناوری قدردانی کرد و گفت دستاوردهای علمی کشور، بهویژه در دو سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، فراتر از انتظار بوده و توانسته در مدت کوتاهی نیازهای کشور را تأمین کند.
وی با اشاره به نقش نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب در توسعه علم و فناوری طی چهار دهه گذشته، اظهار کرد دولت چهاردهم جبران عقبماندگیهای سند چشمانداز و تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب را در حوزه علم و فناوری دنبال میکند.
عارف با بیان اینکه اقتدار دفاعی و امنیتی کشور بر پایه پیشرفتهای علمی و فناوری است، تأکید کرد ایران برای توسعه فناوری از کسی اجازه نمیگیرد، اما دستاوردهای خود را در اختیار کشورهای دوست قرار میدهد. وی همچنین خواستار همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از استفاده از سرزمین برخی کشورهای اسلامی علیه ایران شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی، گفت در کنار توسعه این فناوری باید برای کاربردیسازی آن نیز گامهای جدی برداشت و با نظارت بر اجرای برنامهها و اسناد توسعه هوش مصنوعی، میزان تحقق اهداف در دستگاههای مختلف ارزیابی شود.
در پایان این جلسه، گزارش اقدامات دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و هوش مصنوعی و برنامههای راهبری توسعه هوش مصنوعی در وزارتخانههای نفت و نیرو بررسی و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات، این برنامهها ابلاغ شوند.