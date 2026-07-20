به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، زائران کشور ترکیه با ورود از پایانه مرزی بازرگان، سفر معنوی خود را در مسیر عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آغاز می‌کنند و پس از عبور از محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی، از پایانه مرزی تمرچین راهی کربلای معلی می‌شوند.

این روزها آذربایجان‌غربی تنها یک استان مرزی نیست؛ بلکه گذرگاه دل‌هایی است که از کشورهای مختلف، با یک مقصد و یک عهد، قدم در مسیر اربعین می‌گذارند.

بازرگان، دروازه ورود زائران خارجی به ایران و تمرچین، دروازه خروج آنان به سوی کربلای معلی است. افتخاری بزرگ برای آذربایجان‌غربی که هر دو پایانه مرزی، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به عاشقان سیدالشهدا (ع) ایفا می‌کنند.