به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی صومعه سرا از کشف ۱۰ هزار و ۵۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق در بازرسی از واحد‌های صنفی این شهرستان خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی این مقدار سیگار قاچاق را حدود یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ سجاد سلمانی افزود: متهم ۳۰ ساله پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه هم از کشف هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق در بازرسی از واحد‌های صنفی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رحمانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۱۱۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این خصوص متصدی ۳۵ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.