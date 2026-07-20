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حسنبکلو معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: همدلی مردم با هموطنان استانهای جنوبی، شبکه برق این مناطق را پایدار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تقاضا برای مصرف برق در کشور به رقم ۷۵ هزار مگاوات رسید. اکبر حسن بکلو معاون هماهنگی توزیع توانیر با اعلام این خبر افزود: با همراهی مردم در پویش قرار همدلی، مصرف برق کشور نسبت به روز مشابه سال گذشته ۳ هزارمگاوات کاهش را نشان میدهد که این رقم برای تامین پایدار برق استانهای جنوبی که با پایداری گرما و شرایط جنگی مواجه هستند استفاده میشود.