به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تقاضا برای مصرف برق در کشور به رقم ۷۵ هزار مگاوات رسید. اکبر حسن بکلو معاون هماهنگی توزیع توانیر با اعلام این خبر افزود: با همراهی مردم در پویش قرار همدلی، مصرف برق کشور نسبت به روز مشابه سال گذشته ۳ هزارمگاوات کاهش را نشان می‌دهد که این رقم برای تامین پایدار برق استان‌های جنوبی که با پایداری گرما و شرایط جنگی مواجه هستند استفاده می‌شود.