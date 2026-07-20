به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به گفته فرهاد، طرح فاضلاب روستای قروچای به بهره‌برداری رسیده و پروژه روستای عریان نیز در آستانه بهره‌برداری است.

وی افزود: اجرای طرح‌های روستا‌های شوی بانه و خامسان کامیاران نیز در دستور کار قرار دارد و تأمین اعتبار آنها از محل منابع ملی و استانی پیگیری می‌شود.

مدیرعامل آبفای کردستان، کمبود منابع مالی را مهم‌ترین مانع پیشرفت پروژه‌های فاضلاب استان عنوان کرد.

فرهاد گفت: در برخی روستا‌ها شبکه جمع‌آوری فاضلاب تکمیل شده، اما اجرای تصفیه‌خانه و نصب پکیج‌های تصفیه به دلیل محدودیت اعتبارات هنوز انجام نشده است.

وی از تولید داخلی پکیج‌های تصفیه فاضلاب در آبفای کردستان نیز خبر داد و افزود: تاکنون دو پکیج با استفاده از توان نیرو‌های داخلی ساخته شده که به کاهش هزینه‌ها و تسریع اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند.

مدیرعامل آبفای کردستان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از منابع آبی تأکید کرد.