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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان از ادامه اجرای طرحهای فاضلاب روستایی در چند شهرستان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به گفته فرهاد، طرح فاضلاب روستای قروچای به بهرهبرداری رسیده و پروژه روستای عریان نیز در آستانه بهرهبرداری است.
وی افزود: اجرای طرحهای روستاهای شوی بانه و خامسان کامیاران نیز در دستور کار قرار دارد و تأمین اعتبار آنها از محل منابع ملی و استانی پیگیری میشود.
مدیرعامل آبفای کردستان، کمبود منابع مالی را مهمترین مانع پیشرفت پروژههای فاضلاب استان عنوان کرد.
فرهاد گفت: در برخی روستاها شبکه جمعآوری فاضلاب تکمیل شده، اما اجرای تصفیهخانه و نصب پکیجهای تصفیه به دلیل محدودیت اعتبارات هنوز انجام نشده است.
وی از تولید داخلی پکیجهای تصفیه فاضلاب در آبفای کردستان نیز خبر داد و افزود: تاکنون دو پکیج با استفاده از توان نیروهای داخلی ساخته شده که به کاهش هزینهها و تسریع اجرای پروژهها کمک میکند.
مدیرعامل آبفای کردستان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای حفاظت از منابع آبی تأکید کرد.