استاندار هرمزگان گفت: روند بازسازی زیرساخت‌های آب و راه‌های موصلاتی هرمزگان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری افزود: اکنون در هرمزگان هیچ راه مصدود شده‌ای وجود ندارد و همه راه‌ها بصورت موقت کنارگذر راه اندازی شده است.

وی گفت: آب شرینکن بونجی کمتر از ۴۸ ساعت راه اندازی و به مدار خدمت رسانی برگشت.

آشوری افزود: پیگیری سهمیه ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان در هرمزگان هستیم.

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وی گفت: ما در هرمزگان ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم و بیش از ۱۰۰ روز جنگ تنگه هرمز را داشتیم.

استاندار هرمزگان افزود: اتحاد مردم باطل السحر دشمنی هاست که باید حفظ شود.