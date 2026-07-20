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استاندار هرمزگان گفت: روند بازسازی زیرساختهای آب و راههای موصلاتی هرمزگان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری افزود: اکنون در هرمزگان هیچ راه مصدود شدهای وجود ندارد و همه راهها بصورت موقت کنارگذر راه اندازی شده است.
وی گفت: آب شرینکن بونجی کمتر از ۴۸ ساعت راه اندازی و به مدار خدمت رسانی برگشت.
آشوری افزود: پیگیری سهمیه ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان در هرمزگان هستیم.
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وی گفت: ما در هرمزگان ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم و بیش از ۱۰۰ روز جنگ تنگه هرمز را داشتیم.
استاندار هرمزگان افزود: اتحاد مردم باطل السحر دشمنی هاست که باید حفظ شود.