هنگامی که نور تابان خورشید، تبدیل به زر شد

هنگامی که نور تابان خورشید، تبدیل به زر شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان، گفت: این استان رتبه نخست نصب و راه اندازی نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی را در کشور به خود اختصاص داده است.

محمدرضا میری افزود: نصب و راه اندازی بیش از چهار هزار و ۷۰۰ صفحه خورشیدی برای خانوار‌های کم برخوردار استان، ضمن درآمدزایی، نورامید را در خانه‌ها روشن نگه داشته است.