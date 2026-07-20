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سیستان و بلوچستان در راه اندازی نیروگاههای کوچک مقیاس خورشیدی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) رتبه نخست را در کشور داراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان، گفت: این استان رتبه نخست نصب و راه اندازی نیروگاههای کوچک مقیاس خورشیدی را در کشور به خود اختصاص داده است.
محمدرضا میری افزود: نصب و راه اندازی بیش از چهار هزار و ۷۰۰ صفحه خورشیدی برای خانوارهای کم برخوردار استان، ضمن درآمدزایی، نورامید را در خانهها روشن نگه داشته است.