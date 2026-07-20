به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر کل هوای شناسی فارس گفت: شهرستان لامرد با ۴۷ درجه سانتی گراد امروز بیشترین دمای استان را داشت و دمای شهر شیراز ۴۱ درجه سانتی گراد بود که با توجه به رطوبت بالا دمای احساسی ۵ تا ۶ درجه بیش از این است.

آقای حسینی با بیان اینکه این دما سبب بروز گرما زدگی می‌شود از شهروندان خواست به جز انجام کار‌های ضروری از خانه خارج نشوند.

تعطیلی روز‌های آینده در شورای مصرف انرژی تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدیر کل اورژانس فارس گفت: افراد در این روز‌ها بسیار آب بنوشند و در صورت گرمازدگی، نوشیدنی‌های الکترولیت دار شامل سدیم، منیزیم و پتاسیم مصرف کنند.

دکتر عابد تاکید کرد: سالمندان و کودکان به هیچ وجه از خانه خارج نشوند و در صورت روبه رو شدن با افراد گرمازده به سرعت آنها را به جای خنک منتقل، لباس‌ها را کم کنید و به آنها نوشیدنی بدهید.

هنگامی که دما و رطوبت هوا زیاد باشد، ممکن است بدن توانایی تعریق و دفع گرما را ازدست بدهد که در این صورت گرمازدگی رخ می‌دهد.