ذره‌بین بازرسان روی تنور نانوایی‌ها

بازرسان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت و بهداشت بوشهر در یک گشت مشترک، از چند نانوایی در شهر بوشهر بازدید کردند تا کیفیت و کمیت نان‌ها را بررسی و با متخلفان برخورد کنند.