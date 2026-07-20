بازرسان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت و بهداشت بوشهر در یک گشت مشترک، از چند نانوایی در شهر بوشهر بازدید کردند تا کیفیت و کمیت نانها را بررسی و با متخلفان برخورد کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نان قوت غالب مردم است و بخشعمده خوراک روزانه را تشکیل میدهد، اما برخی نانواییها، ترازویشان با استانداردهای قانونی قهرکرده است که همین موضوع موجب شد بازرسان سازمانهای جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت در یک گشت مشترک از چندنانوایی در شهر بوشهر بازدید کنند تا ببینند وضعیت، کمی و کیفی نانها چگونه است.