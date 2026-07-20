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برای تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر بیش از ۲۴۰ دوره آموزش امدادگری در خوی برگزار شد ه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعیت هلال احمر شهرستان خوی با برگزاری بیش از ۲۴۰ دوره آموزش عمومی و تخصصی امداد و کمکهای اولیه در سال ۱۴۰۴، آموزش شهروندان برای مقابله با حوادث و تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر را در دستور کار قرار داده است.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خوی گفت: در راستای افزایش آمادگی عمومی و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۲۴۰ دوره آموزش امداد و کمکهای اولیه برای اقشار مختلف مردم، دانشآموزان، داوطلبان و خانوادهها در سطح شهرستان برگزار شده است.
علی ولیزاده افزود: این دورهها به صورت رایگان و در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود و آموزشهای آن شامل احیای قلبی و ریوی، کنترل خونریزی، پانسمان، آتلبندی، امدادرسانی در حوادث و شیوه صحیح مواجهه با بحرانهاست.
وی با اشاره به شعار هر خانواده یک امدادگر اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش توانمندی خانوادهها برای انجام اقدامات اولیه نجاتبخش تا پیش از حضور نیروهای اورژانس و امدادی است؛ اقدامی که میتواند در بسیاری از حوادث، نقش مؤثری در کاهش تلفات و مصدومیتها داشته باشد.
مربیان این دورهها نیز با تأکید بر اهمیت لحظات نخست پس از وقوع حادثه، آموزش کمکهای اولیه را یکی از مؤثرترین راهکارهای نجات جان مصدومان عنوان کردند.
استقبال قابل توجه جوانان و شهروندان از این دورهها نشان میدهد فرهنگ امدادگری و مشارکت داوطلبانه در مدیریت بحران، بیش از گذشته در جامعه نهادینه شده و هلال احمر خوی با توسعه آموزشهای همگانی، گام مهمی در افزایش تابآوری شهرستان در برابر حوادث برداشته است.