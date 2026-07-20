به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علی‌آبادی در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان که امروز دوشنبه ۲۹ تیر ماه در اهواز برگزار شد، افزود: استان خوزستان براساس قولی که به استان‌های جنوبی در خصوص کاهش خاموشی‌های برق داده شده است، شامل این تصمیم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مناطق درگیر جنگ در اولویت تأمین برق هستند، ادامه داد: با حمایت استاندار، بیشترین موفقیت در چند وقت اخیر را در خوزستان داشتیم. در جنگ تعداد زیادی صنایع مورد اصابت قرار گرفتند، اما با این وجود در برخی جا‌ها نسبت به سال گذشته تا ۹ برابر برق را تأمین کردیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در حوزه برق میزان مصرف تا قبل از سال ۱۳۹۹ تصاعدی بوده و رشد ۵ درصدی داشته است، اما در دولت چهاردهم، رشد مصرف برق به منفی ۹ درصد کاهش یافت، بیان کرد: اکنون که مردم با صرفه‌جویی در برق سعی می‌کنند به استان‌های دیگر کمک کنند انتظار می‌رود این برق بیهوده مصرف نشود و ملاحظات انجام شود.