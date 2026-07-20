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برای نخستین بار در کشور، بچهماهیان خاویاری حاصل از تکثیر مولدین پرورشی در رودخانههای استان مازندران رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شیلات مازندران در ادامه اجرای برنامههای راهبردی حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر، برای نخستین بار در کشور، اقدام به رهاسازی بچهماهیان خاویاری حاصل از تکثیر مولدین پرورشی در رودخانههای استان مازندران کرد؛ اقدامی ملی که میتواند نقطه عطفی در احیای ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری ایران باشد.
این آیین در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی ساری و با حضور تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نیما حسینزاده مدیرکل شیلات مازندران، نوایی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل اتحادیه صیادی پره استان و جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه صید و آبزیپروری برگزار شد.
در این برنامه، بچهماهیان خاویاری که برای نخستین بار از مولدین پرورشی تکثیر شدهاند، با هدف تقویت ذخایر طبیعی و پایداری اکوسیستم دریای خزر در رودخانههای استان رهاسازی شدند؛ اقدامی که با حمایت جامعه صیادی استان و در راستای سیاستهای توسعه پایدار و حفاظت از گونههای ارزشمند آبزی به اجرا درآمد.
مدیرکل شیلات مازندران در این مراسم با اشاره به اهمیت این دستاورد، اظهار داشت: اجرای موفق این طرح، نشاندهنده توان فنی و تخصصی مجموعه شیلات مازندران در تولید و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری است و میتواند آغازگر فصل تازهای در حفاظت از این گونههای ارزشمند و توسعه پایدار شیلات کشور باشد.
نیما حسینزاده افزود: مشارکت و همراهی جامعه صیادی استان در اجرای این برنامه، نماد همافزایی میان دولت و بهرهبرداران برای صیانت از سرمایههای ملی دریای خزر است.
این اقدام ملی، علاوه بر تقویت ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری، گامی مؤثر در حفظ تنوع زیستی، حمایت از اقتصاد شیلاتی و تأمین آینده پایدار صید در سواحل شمال کشور به شمار میرود و جایگاه شیلات مازندران را به عنوان پیشگام اجرای طرحهای نوآورانه بازسازی ذخایر آبزیان در کشور بیش از پیش تثبیت کرده است.
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